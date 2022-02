23 mil alunos voltaram hoje às aulas em Angra dos Reis

Matéria publicada em 8 de fevereiro de 2022, 08:02 horas

Angra dos Reis – Pelo menos, 23 mil alunos, do pré ao 9º ano e do EJA (Educação de Jovens e Adultos), voltaram às aulas nesta terça-feira, 8. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde para evitar a propagação da Covid-19, foram adotados protocolos de segurança contra a doença com a colocação de álcool em gel, nas entradas das unidades, verificação de temperatura de alunos, professores e demais profissionais e uso obrigatório de máscaras.

“Eu gostei muito de voltar a estudar”, disse Levi, de 5 anos, feliz por rever os amigos, da escola municipal Regina Célia, no Morro do Carmo. Nessa unidade, 365 alunos do pré ao 4º ano retornaram hoje.