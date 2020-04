Presidente da Alerj testa positivo para a Covid-19

Matéria publicada em 17 de abril de 2020, 17:42 horas

Rio – O presidente da Alerj, André Ceciliano, testou positivo para o coronavírus. Dessde sábado, (11), o presidente da Alerj passou a sentir dores no corpo e na garganta mas sem febre. Na terça-feira (14), ele apresentou melhoras, trabalhando normalmente – com máscaras – em seu gabinete na sede administrativa da Alerj, na rua da Alfândega. Presidiu, inclusive, as sessões virtuais da Casa nesta semana. Nesta sexta, saiu o resultado do teste, com a confirmação da contaminação.

Após os exames, André Ceciliano segue para isolamento domiciliar. Animado, declarou:

– Estou bem. O pior foi no fim de semana passado. Eu e toda a população vamos vencer esta guerra. O momento é de isolamento social e união política. Juntos vamos derrotar a Covidi-19 – disse.