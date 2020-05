Senado aprova pacote de ajuda financeira a Estados e Municípios

Matéria publicada em 6 de Maio de 2020, 21:27 horas

Brasília – O Senado aprovou, por 80 votos a zero, com ajustes do relator, as emendas da Câmara ao PLP 39/2020, que estabelece auxílio financeiro da União a estados, DF e municípios para atenuar efeitos da pandemia de covid-19. A matéria vai à sanção do presidente Jair Bolsonaro.