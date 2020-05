PM prende mulher suspeita de tráfico de drogas em Angra dos Reis

Matéria publicada em 31 de maio de 2020, 09:03 horas

De posse de informações encaminhadas pelo Disque Denúncia (0300 253 1177), policiais militares apreenderam na tarde deste sábado (30) 20 pinos de cocaína de R$ 25 cada, além de 43 dolas de maconha de R$ 50 e farto material para endolação no interior do Condomínio Vale da Banqueta.

Durante a ação, uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas e encaminhada à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Policiais da UPP (Unidade de Polícia de Proximidade), Parque Belém, foram ao local após denúncia, informando sobre o comércio de entorpecentes.