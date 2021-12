A pedido de Alexandre Serfiotis, governo estadual repassa R$ 20 milhões para Saúde de Porto Real

Matéria publicada em 31 de dezembro de 2021, 12:42 horas

Porto Real – O prefeito Alexandre Serfiotis informou pelas redes sociais a revitalização e a ampliação do Hospital Municipal São Francisco de Assis. Foi dele toda a orientação e direção do projeto encaminhado ao governo do estado. Alexandre Serfiotis se reuniu diversas vezes com o Governador do Rio, Cláudio Castro, para tratar sobre a sonhada ampliação do Hospital.

Depois de cumprir todas as exigências estabelecidas pelo Estado, a cidade de Porto Real foi contemplada com R$ 20 milhões para executar o projeto. Serfiotis falou sobre essa grande conquista da sua gestão.

— Quando assumi como Prefeito de Porto Real, eu sabia dos desafios, principalmente por meu pai ter sido o melhor prefeito da história do município. Há 10 anos atrás, construímos o Hospital Municipal, agora como prefeito de Porto Real, tenho a missão de ampliar esse legado e contribuir ainda mais. Por isso, fui a luta e em parceria com meu amigo e Governador do Estado, Cláudio Castro, conquistei os recursos necessários para equipar, revitalizar e ampliar o hospital da nossa cidade, uma obra que é sonhada por todos os moradores de Porto Real — disse.

Serfiotis ainda lembrou que deste montante de R$ 20 milhões: 16 serão destinados a revitalização e ampliação do hospital, e 4 milhões, para aquisição de novos e modernos equipamentos hospitalares.

— Conversando com o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, tive a confirmação que já estão no caixa da prefeitura R$ 9 milhões para a reforma e os R$ 4 milhões para a compra dos equipamentos deverão ser depositados nos próximos dias — finalizou o Prefeito.

Com a parceria entre o Governador Cláudio Castro, o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe e o Prefeito Alexandre Serfiotis, Porto Real vai melhorar o atendimento no Hospital Municipal. O prefeito considera o fato “uma conquista enorme para a importante cidade de Porto Real, mostrando a eficiência na nossa gestão”.