Abastecimento da água na área central do município é interrompido em Itatiaia

Matéria publicada em 10 de março de 2021, 08:08 horas

Adutora do Campo Belo passará por novo reparo nesta quarta-feira (10)

Itatiaia- A Prefeitura de Itatiaia, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos informa que será preciso interromper o abastecimento de água na área central do município, nesta quarta-feira, dia 10 de março. O motivo foi a ruptura de um cano da rede de abastecimento localizada no bairro Benfica e que no momento, está causando um vazamento de intensa proporção.

Para a realização do serviço, em um ponto acima do balneário Paraíso Perdido, será necessário interromper o abastecimento de água, a partir das 8h, em todos os bairros, exceto Penedo, Vila Flórida e região de Maromba/Maringá. De acordo com a Secretaria, a previsão é de que o serviço de abastecimento de água seja normalizado até às 16h.

A Secretaria recomenda aos moradores que utilizem água de forma racional, evitando o desperdício ao executar as tarefas indispensáveis do dia-a-dia. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos fica situada na sede da Prefeitura, na Praça Mariana Rocha Leão, no Centro. Os telefones de contatos são (24) 3352 1566 ou 3352 6777, ramal 316.