Acidente envolvendo quatro veículos deixa dois feridos na Via Dutra

Matéria publicada em 27 de junho de 2020, 11:47 horas

Barra Mansa – Uma sucessão de acidentes, envolvendo quatro veículos, no início da manhã deste sábado (27), deixou duas pessoas feridas. As colisões ocorreram na Via Dutra, Km 280, próximo a fábrica Dupont, em Barra Mansa. Policiais rodoviários federais explicaram que tudo começou devido a recapagem do pneu de um caminhão, que se soltou e ficou na pista.

O caso mais grave foi do motorista de uma caminhonete Ford, que acabou atropelado ao descer do carro. O veículo conduzido por ele, ao atingir a recapagem, bateu numa mureta e parou no meio da pista.

O passageiro de uma caminhonete modelo Strada, que também se envolveu no acidente, estava sem cinto de segurança e foi arremessado contra o pára-brisas do carro.

O primeiro veículo a sofrer impacto por conta da recapagem foi um carro, modelo Fiat Stilo, cujo motorista foi obrigado a parar no acostamento da rodovia.

O acidente envolveu ainda um caminhão. As duas vítimas foram levadas para a Santa Casa de Barra Mansa. O trecho onde ocorreram os acidentes chegou a ficar parcialmente interditado e o tráfego apresentou lentidão.