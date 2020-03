Acidente na BR-393 deixa cinco feridos, sendo um em estado grave

Matéria publicada em 4 de março de 2020, 09:16 horas

Barra do Piraí – A Polícia Rodoviária Federal confirmou a ocorrência de um acidente no km 258 da BR-393, sentido Volta Redonda, em Barra do Piraí. Segundo a PRF, houve uma colisão transversal entre um veículo de passeio e um ônibus.

Os policiais confirmaram ainda que o acidente deixou cinco feridos, sendo um deles em estado grave. Todos estavam no carro de passeio.

A vítima em estado grave é um homem de 64 anos, que foi encaminhado a Santa casa de Misericórdia de Barra do Piraí.