Acidente na Via Dutra deixa dois feridos em Resende

Matéria publicada em 2 de junho de 2021, 14:59 horas

Resende – Policiais rodoviários federais registraram no final da noite de terça-feira, dia 1, um acidente na Via Dutra, Km 299, sentido Rio, no trecho da rodovia que corta Resende. Um Chevrolet Classic bateu na traseira de um caminhão.

O carro ficou agarrado por baixo do caminhão e chegou a ser arrastado por aproximadamente 100 metros. O motorista do carro, de 30 anos, e uma passageira, de 26, ficaram presos as ferragens.

Eles foram socorridos pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros e levados para o Hospital de Emergência de Resende. O motorista do caminhão, que não se feriu, disse que trafegava pela faixa da direita da pista, quando ouviu o barulho de algo se arrastando, já que não percebeu antes a colisão.

O caminhoneiro contou que só após parar seu veículo no acostamento, viu o Classic embaixo de seu caminhão. Segundo os agentes da PRF, não foram encontradas marcas de frenagem no local. Fato que indica que o condutor do Classic, não esboçou reação para tentar evitar a colisão.