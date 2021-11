Ações para 2022 são planejadas por educadores do pré-vestibular cidadão do MEP

Matéria publicada em 21 de novembro de 2021, 11:31 horas

Volta Redonda- Na esteira das movimentações do Enem(Exame Nacional do Ensino Médio), os educadores voluntários do Pré-Vestibular Cidadão(PVC) do MEP(Movimento Ética na Política), participaram ontem, dia 20, do encontro pedagógico do ano.

Avaliação das ações sócio educacionais de 2021 e definições para o ano 2022 pautaram o encontro.

Na sequência de forma integrada os professores foram apresentando e discutindo a agenda do último encontro do PVC de 2021.

Dia da consciência Negra

Na referência do Dia da Consciência Negra, a Comissão Étnico Racial do Movimento, representada por Samuel Ezequiel e Marcele Lopes, apresentaram dados sobre o trabalho realizado pela comissão, e também reflexões sobre o dia 20. A professora Marcele, também ligada à equipe pedagógica, destacou a parceria MEP-DPU (Defensoria Pública da União em VR). “Estamos trabalhando com a DPU e coletivos quilombolas, o projeto ‘A DPU vai aonde o povo pobre está’, e isto tem somado muito ao Movimento”, disse Marcele.

Já o professor Samuel, em sua preleção pontuou que é preciso manter viva a resistência ao ‘apagamento’ que as estruturas de poder seguem insistindo em realizar para com os negros e povos indígenas. “Cabe sim uma data para referenciar a luta e marcar sempre nossa ancestralidade”, destacou Samuel, professor de matemática no fim de sua fala.

Ações em 2021

Paulo Vitor Dutra, professor de física, apresentou um denso relatório das movimentações do MEP, inclusive com alguns dados numéricos das ações realizadas em 2021. “O MEP na sua atuação de forma integrada construiu cerca de 60 movimentos para ‘fora e dentro’ do Movimento, envolvendo as áreas de política, educação e meio ambiente, triângulo dos propósitos do Movimento”, explicou o professor ao se ater à área educacional, que contou com 23 ações para os 100 alunos que passaram pelo Pré-Vestibular em 2021. Após a apresentação, alguns professores acrescentaram algumas informações e elogiaram o trabalho do professor Paulo Vitor, que iniciou seu voluntariado em fevereiro de 2021.

Indicadores para 2022: Retomadas das aulas presenciais

Na sequência, sempre acrescida de observações dos presentes, Davi Souza, conselheiro do MEP, apresentou indicadores para os trabalhos socioeducacionais para 2022. “A ideia é iniciarmos em fevereiro de 2022 com um encontro de trabalho já com alguns dados dos professores para o trabalho presencial”, Lembrou Davi, ao apresentar em tela o ‘macro calendário-2022’.

Diante do quadro os presentes, reagiram e pontuaram alguns indicadores a serem encaminhados pela equipe pedagógica.

Data para abertura de Inscrições Turmas 2022; Data da 1ª reunião de trabalho em 2022; Disponibilidades dos professores para aulas presenciais e apoio educacional virtual – Responsáveis: Georgia (geografia), Paulo Ricardo (física e matemática), Anderson (história), Érique (sociologia e filosofia), Saritha (biologia e química) e Ciro (linguagem, redação e literatura); Início das aulas antes ou depois do carnaval (não houve consenso); 5. Retomada do Núcleo PVC do Retiro, na referência dos professores Anderson Couto(história) e Ciro Santos, (Redação) em substituição da professora Juliana Resende, atualmente licença maternidade.

Natal dos empobrecidos

Caminhando para a finalização do encontro, a professora Nirlene, apresentou a proposta para que os professores fizessem doações à Comunidade Eclesial Santo Antônio e também à comunidade São Vicente de Paulo (Retiro), espaços onde os trabalhos do MEP são acolhidos. “A ideia é fazermos entre nós uma campanha de doações de gêneros alimentícios ou outras formas, e encaminhar às direções das duas comunidades. Há uma realidade de empobrecimento e as pessoas batem às portas destas instituições. Será um gesto solidário à tantos que não têm o que comer”, disse Nirlene.

A ideia foi prontamente aceita, e ficou definido que no dia 4 de dezembro, entre às 15 h e 17h, na sala do MEP em Niterói, as doações poderão ser entregues e em seguida divididas às duas comunidades. A doação em dinheiro poderá ser feita através de PIX, contatando Davi, o tesoureiro.

Assembleia Geral do MEP

Na finalização Davi Souza, lembrou da Assembleia Geral do MEP. “No dia 4 de dezembro, às 15h realizaremos a Assembleia Geral do Movimento, a participação é muito importantíssima, pois marcará atualização do estatuto e ratificação da direção e das comissões do MEP – 2021 a 2024”, convidou Davi, ao informar que o edital será publicado no final do mês.