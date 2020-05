Advogada presa por suspeita de tráfico é transferida para presídio neste sábado

Matéria publicada em 16 de maio de 2020, 10:16 horas

Barra Mansa – A advogada que foi presa na sexta-feira (15), em Volta Redonda, suspeita de ser integrante de uma facção criminosa, foi transferida na manhã deste sábado, 16, para o sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro. Segundo os agentes, a mulher atuaria como “laranja” de um traficante que comanda o tráfico de drogas no bairro Getúlio Vargas, em Barra Mansa

A advogada foi detida durante uma operação coordenada pelo delegado titular da 90 DP (Barra Mansa), que tinha a missão de cumprir nove mandados de prisão. A investida teve como objetivo coibir o tráfico de drogas.

Segundo os agentes, a advogada utilizava de suas prerrogativas para cometer crimes de lavagem de dinheiro para um líder do tráfico de drogas nas cidades de Angra dos Reis, Barra Mansa e Volta Redonda.

Além da prisão, os policiais apreenderam: computador, celular e documentos que serão analisados como provas dos crimes da advogada. Também serão feitas a apuração e identificação de outros imóveis, além da participação de outras pessoas que possam associar a advogada e a facção criminosa.