Alex Ribeiro assume presidência do Clube dos Funcionários da CSN

Volta Redonda – O Clube dos Funcionários da CSN oficializou, nesta quinta-feira (1º), a posse da nova diretoria que comandará a entidade pelos próximos dois anos. Alex Ribeiro assumiu a presidência, tendo Rodrigo Lages como vice. Eles substituem Gustavo Tramontin e Expedito Aquino, que lideraram o clube nos últimos quatro anos.

A cerimônia contou com a presença de autoridades locais, entre elas o secretário municipal de Ordem Pública, Luiz Henrique Monteiro Barbosa, que representou o governo de Volta Redonda, e o vereador Betinho Albertassi (Republicanos), representando o Legislativo. O subsecretário de estado Rodrigo Drable também participou do evento.

Durante a solenidade, foi realizada uma celebração ecumênica com líderes das religiões espírita, católica e evangélica. Além da presidência, os novos diretores e subdiretores das diversas áreas do clube também foram empossados.

Ao se despedir do cargo, Gustavo Tramontin agradeceu as homenagens recebidas por funcionários e colegas de diretoria. “O Clube é uma empresa e espero que continue sendo conduzido como tal. Começamos há 12 anos com o Evandro [Ruy] e, depois, o Claudinho [Claudio Augusto Ferreira], pavimentando a evolução do clube em todas as áreas. Saio da presidência, mas continuo à disposição para ajudar. Hoje, a festa é do Alex e do Rodrigo. Desejo muito sucesso a vocês”, afirmou.

Em seu discurso, Alex Ribeiro ressaltou a emoção do momento e o preparo para assumir o desafio. “É uma honra e agradeço a Deus por esse momento. Venho me preparando há mais de 20 anos para isso. Tenho plena consciência do desafio que temos pela frente. Hoje, somos um clube entre os 100 melhores do Brasil, num universo de mais de 1.500 clubes. Vamos seguir com uma gestão baseada em total transparência e responsabilidade social.”