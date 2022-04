Aluna de Serviço Social do UniFOA é aprovada em 2º lugar no concurso do Tribunal de Justiça

Matéria publicada em 19 de abril de 2022, 12:15 horas

Volta Redonda – Aluna do terceiro ano de Serviço Social do UniFOA, Carine Rezende foi aprovada em segundo lugar no concurso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para o cargo de assistente social. O resultado, divulgado no dia 30 de março, é uma importante conquista para a estudante e motivo de orgulho para o Centro Universitário de Volta Redonda. Uma vez que esse é um concurso muito concorrido e foi a primeira vez que a estudante concorreu à vaga para nível superior.

Somada à dedicação aos estudos, Carine afirma que essa aprovação é uma demonstração da qualidade do ensino do UniFOA. Tanto que a primeira pessoa com quem compartilhou a boa notícia foi a professora de Ética Profissional, Daniele do Val, a quem agradeceu por ter abordado o mesmo tema da prova discursiva do concurso na disciplina, anteriormente.

“Foi sobre preconceito racial e o papel do assistente social. Eu tirei nota 39,47 – do total de 40. Então, fiquei muito grata, porque caiu tudo que ela tinha trabalhado com a turma naquela matéria, especialmente o projeto ético-político da profissão”, conta.

O feito orgulhou todos os professores, como expressou a coordenadora, Karin Escobar. “Esse resultado revela o excelente desempenho da estudante em suas atividades acadêmicas. E é também uma conquista de todo o corpo docente e um indicador da qualidade do curso de Serviço Social do UniFOA”, destaca.

Preparação e apoio

Carine ainda ressalta que o fato dos docentes sempre levantarem debates qualificados em cima dos conteúdos colaborou muito para a aprovação. “Eu vi questões lá, no dia do exame, que eles tinham falado praticamente da forma como estava escrito no enunciado”.

Ela contou que se preparou para o concurso com todos os livros passados pelos professores e a partir das anotações que fez em sala de aula. Assim, obteve o maior resultado na 5ª região, tanto na prova objetiva específica de Serviço Social (24 acertos em 30), quanto na prova discursiva, que era sobre o projeto ético-político da profissão (39,47 em 40). E ficou em 1º lugar na ampla concorrência e em 2º lugar na lista geral.

“Desde o início do curso, sempre tive professores que se mostraram, além de profissionais extremamente competentes, pessoas humanas e acolhedoras. Eles me ajudaram, inclusive, quando eu estava estudando para o concurso e tinha dúvidas sobre o gabarito de exames anteriores”, lembra.

Aprovada com surpresa

Anteriormente, a graduanda já havia prestado concurso para cargos de ensino médio, mas disse que não teve boa colocação. Agora, como estudante de Serviço Social do UniFOA, conquistou esse resultado de excelência já na primeira vez que concorreu à vaga de ensino superior e se surpreendeu.

Carine imaginou que outros concorrentes, já com a formação completa, teriam desempenho melhor que o dela. Mas afirma que fez a prova confiante ao verificar que já havia estudado todos os conteúdos em sala de aula.

“Minha reação, quando vi o resultado, foi de muita surpresa e felicidade, porque sempre vi esse universo de concursos públicos como algo inalcançável. Achava que só pessoas superdotadas passavam e vi que com uma boa base da faculdade, e uma constância no ritmo dos estudos, é possível”, incentiva Carine.