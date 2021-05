Alunos da rede estadual terão aulas ao vivo pelo Applique-se 

Matéria publicada em 13 de maio de 2021, 07:52 horas

A partir desta quinta-feira, 13, quando acaba o período de revisão de conteúdos da rede estadual de ensino, professores e alunos poderão utilizar as novas funções dentro do aplicativo de aula remota, o Applique-se. Ao longo do primeiro mês de uso, a plataforma poderá abarcar até 800 mil usuários em tempo real por dia, com uma rotina escolar virtual, como se docentes e estudantes estivessem presentes em sala. Já é possível atualizar o aplicativo na loja virtual (Android) e, em breve, será disponibilizado no sistema iOS (iPhone).

O App também oferecerá a função de Sistema de Tarefas, no modelo já empregado pelos professores dentro do Google Classroom, que disponibilizará uma aba para exercícios e avaliações. Vídeos gravados pelos professores, obras audiovisuais, textos e links para sites poderão ser adicionados aos conteúdos das atividades pedagógicas. A navegação no celular segue gratuita para o usuário.

O primeiro mês com as novas funções será de capacitação dos docentes e adequação da rede ao App. De acordo com o secretário de Estado de Educação, Comte Bittencourt, o “upgrade” no aplicativo faz parte da estratégia da Seeduc de qualificar a experiência do ensino remoto de professores e alunos, a partir do 2º bimestre do ano letivo.

– A atualização do aplicativo com as novas funções faz parte da estratégia do Governo do Estado de oferecer ferramentas para que os professores possam transmitir o conteúdo, e os alunos tenham uma experiência de ensino mais qualificada durante a pandemia. O mês de maio vai ser de adequação da rede – afirma.

Videoconferência

As direções das escolas irão se organizar para que as aulas remotas aconteçam como se fossem em sala: o aluno entrará em sua turma no turno que está matriculado e o professor entra no ambiente virtual no seu horário. Cada docente poderá utilizar até 2h30 de tempo de videoconferência – por turma/semana – dentro do App, podendo planejar sua estratégia pedagógica e utilizar a ferramenta de acordo.

Segundo bimestre do ano letivo começa agora

O início do ano letivo de 2021 foi dedicado à revisão dos conteúdos de 2020, primeiro ano da pandemia. A partir do dia 13 de maio, os alunos passam a aprender os temas da série em que estão matriculados e podem buscar os livros didáticos nas escolas, por meio de agendamento direto com a direção da unidade.

Além desse material, os estudantes também têm disponíveis as Orientações de Estudos (OEs), videoaulas e podcasts de todas as disciplinas dos Ensinos Fundamental e Médio e também da Educação de Jovens e Adultos (EJA) dentro do aplicativo.

Aulas híbridas

Esta semana, 207 escolas estaduais de 12 municípios fluminenses estão com aulas no ensino híbrido (presencial e remoto). São eles: São Gonçalo, Niterói, Araruama, Barra Mansa, Itaboraí, Macaé, Pinheiral, Porto Real, Quissamã, Rio Bonito, Saquarema e Volta Redonda.

As unidades escolares oferecem atividades pedagógicas presenciais, conforme prevê a Resolução nº 5.930, publicada no dia 23 de abril, que estabeleceu protocolos e orientações complementares para o atendimento nas unidades escolares públicas e privadas do sistema estadual de ensino.