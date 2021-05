Alunos de Mangaratiba são premiados na Olimpíada Nacional de Ciências

Matéria publicada em 11 de maio de 2021, 09:06 horas

Mangaratiba – Os alunos da Escola Municipal Coronel Moreira da Silva, Daniel Athanazio e Joel da Silva Neto, conquistaram, respectivamente, de Ouro e de Honra ao Mérito, na Olimpíada Nacional de Ciências (ONC), referente a 2020. O evento nacional aconteceu de forma online e contou com a participação de estudantes do ensino médio e dos 8º e 9° ano do ensino fundamental.

O Prefeito Alan Costa, o Alan Bombeiro, fez questão de parabenizar os jovens pela conquista. “Fiquei muito feliz quando recebi a notícia. É muito gratificante ver que, mesmo com a pandemia, nossos alunos não deixaram de se dedicar aos estudos. Que essas premiações sejam além de motivo de orgulho para o nosso município, um incentivo para outros jovens”, disse.

Joel da Silva Neto (ganhador da medalha de Honra ao Mérito) estava no 8° ano quando participou na Olimpíada e, acompanhado de sua mãe, Marta, contou um pouco sobre a experiência. “Na escola a gente estuda, faz as atividades, mas, quando nós fazemos uma prova de nível nacional, é completamente diferente. A dificuldade é muito maior e acaba levando a gente a se esforçar mais. É uma experiência totalmente nova”, comentou Joel, que diz ainda querer participar de outras competições.

Já Daniel Athanazio (ganhador da medalha de ouro), e agora aluno do 1° ano do ensino médio, deixou um recado para os estudantes. “Não desistam dos seus sonhos. Sejam sempre perseverantes nos seus objetivos como eu fui. Só assim a gente consegue ter êxito”, aconselhou o jovem também acompanhado de sua mãe, Monique. Além dos alunos, o professor Rafael Soares, da rede municipal de ensino, também foi agraciado com um certificado de Honra ao Mérito.