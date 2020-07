Angra chega a 90 óbitos por Covid-19 e registra três mil casos confirmados da doença

Matéria publicada em 9 de julho de 2020, 17:58 horas

Angra dos Reis- O município chegou a 90 óbitos confirmados da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, nesta quinta-feira, dia 09. A última morte foi de um idoso, de 74 anos, com comorbidades, que morreu ontem, no Centro de Referência para Covid-19. Outros dois óbitos continuam sendo investigados no município.

Além da triste marca no número de mortes, Angra dos Reis registrou mais de três mil casos confirmados da doença. No momento, há 3.026 casos confirmados de coronavírus – 541 pacientes testaram positivo em exames feitos pelo Laboratório Central Noel Nutels (Lacen), com o apoio dos laboratórios da Unimed e do Hospital de Praia Brava, e 2.485 pelo teste rápido. Destes, 2.046 já estão recuperados.

O boletim informou que 314 casos foram descartados– exame de swab negativo para Covid-19 – e 11.771 permanecem suspeitos (síndromes gripais), sendo 1.873 em isolamento domiciliar e 9.898 já recuperados. Entende-se como casos recuperados aqueles que cumpriram o período de isolamento domiciliar de 14 dias e estão sem sintomas, conforme acompanhamento da equipe de monitoramento da Secretaria de Saúde.

Ocupação hospitalar

No total, entre pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus, 45 pessoas estão internadas. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa), que agora conta com 120 leitos, atende a 39 pacientes no momento. Já o Hospital de Praia Brava, que passou a oferecer 15 leitos, tem cinco pacientes internados. Ou seja, dos 135 eleitos públicos do município, 44 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação hospitalar municipal de 32,59%. Há ainda uma pessoa internada em instituição privada.

Notificações por bairros

De acordo com o último relatório referente à notificação de casos confirmados de Covid-19 em Angra dos Reis, de 7 de julho, Parque Mambucaba (282), Japuíba (231), Frade (217), Jacuecanga (155) e Parque Belém (124) são os bairros com mais casos confirmados. A Ilha Grande apresenta um total de 216 confirmados.