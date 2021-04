Angra divulga calendário de vacinação contra a Covid-19

Matéria publicada em 11 de abril de 2021, 13:17 horas

Na próxima semana serão vacinados idosos de 64, 63 e 62 anos

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Saúde, divulgou na manhã deste domingo (11), o calendário de vacinação dos idosos contra a Covid-19, durante o mês de abril. É importante ressaltar que, para receber o imunizante, o idoso deverá apresentar documento com foto, CPF e comprovante de residência em seu nome.

Da próxima terça (13) até sexta-feira (16), das 8h30 às 16h, o município aplicará a 1ª dose em idosos de 64, 63 e 62 anos, nos postos de saúde. Para isso, o público desta faixa etária deve agendar a imunização a partir de segunda (12), das 8h30 às 16h. A lista com os telefones e endereços das unidades está no site www.angra.rj.gov.br/unidadesdesaude.

Já no sábado (17), das 9h às 16h, Angra promoverá vacinação em sistema drive-thru para os idosos com 62 anos ou mais, em quatro pontos: ESF Jacuecanga, ESF Perequê 4, CEM Japuíba e Praia do Anil – em frente ao Cvacinentro de Informações Turísticas. Para esta ação não é necessário agendamento.

Já de 20 a 23 de abril, idosos de 61 e 60 anos serão vacinados nos postos de saúde, das 8h30 às 16h. O agendamento deverá ser feito a partir do dia 19.

Depois, no sábado (24), haverá outro drive-thru de vacinação, mas para idosos com 60 anos ou mais, sem a necessidade de agendamento. Das 9h às 16h, este público poderá receber o imunizante em quatro pontos: ESF Jacuecanga, ESF Perequê 4, CEM Japuíba e Praia do Anil – em frente ao Centro de Informações Turísticas.