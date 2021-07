Angra dos Reis abre matrícula para a EJA

Matéria publicada em 19 de julho de 2021, 11:26 horas

A Educação de Jovens e Adultos será oferecida em quatro escolas do município; inscrições vão até sexta-feira (23)

Angra dos Reis – Estão abertas as matrículas para os interessados em participar das aulas da modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA). O público-alvo vai desde adolescentes, a partir de 15 anos, que nunca estudaram até as pessoas que necessitam concluir os anos finais do ensino fundamental. As inscrições vão até sexta-feira (23) e podem ser feitas nas próprias escolas com atendimento à modalidade. Segunda, quarta e sexta das 9h às 17h e na terça e quinta das 9h às 20h.

A EJA será oferecida em quatro locais no município: Escola Municipal Cornelis Verolme (Jacuecanga); Escola Municipal Cleusa Fortes de Pinho Jordão (Japuíba); Escola Municipal Cacique Cunhabebe (Frade) e Escola Municipal Nova Perequê (Parque Mambucaba).

É necessário apresentar CPF, RG, comprovante de residência (atualizado), declaração de escolaridade, cartão de vacinação e cartão do SUS (caso possuam). Aqueles que não tiverem declaração de vida escolar anterior serão avaliados por um pedagogo da unidade de ensino.

O início das atividades será no dia 26 de julho, no modo remoto e com a retirada de caderno de atividade. No dia 9 de agosto haverá o retorno presencial, de forma híbrida.