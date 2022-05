Angra dos Reis entra em estado de alerta e divulga interrupção na RJ-155

Matéria publicada em 30 de abril de 2022, 15:04 horas

Angra dos Reis – Desde sexta-feira, 29 de abril, a Defesa Civil está enviando alertas para a população de Angra dos Reis comunicando sobre a possibilidade de chuva moderada a forte. Na manhã deste sábado, o maior registro acumulado de chuva ocorreu na Serra D`Água, com volume de 202 mm até às 9h de sábado, o dobro do esperado pela Defesa Civil, que era de 100 mm. A imagem que ilustra este post é de 2 de abril. Ainda estamos em busca de iamgens atualizadas.

Foi emitido alerta de evacuação para 21 localidades da cidade – Parque Mambucaba, Parque Perequê, Morro da Boa Vista, Serra D‘água, Zungú, Gamboa do Belém, Santa Rita do Bracuí, Ilha do Jorge, Gamboa do Bracuí, Vila Velha, Parque Belém, Frade, Sertãozinho do Frade, Areal, Banqueta, Japuíba, Nova Angra, Divinéia, Vila Nova, Campo Belo e Encruzo da Enseada.

Das 20 sirenes, cinco foram acionadas: Gamboa do Belém, Santa Rita do Bracuí, Parque Belém, Frade e Sertãozinho do Frade. A Defesa Civil emitiu ainda 36.500 mensagens via SMS alertando a população sobre a possibilidade de chuva forte e aumento do índice pluviométrico, passando dos 85 mm de chuva em menos de 24 horas.

Equipes de diferentes secretarias estão nas ruas desde a madrugada para prestar apoio à população. O objetivo é atuar na desobstrução de ruas e garantir a segurança dos moradores.

A RJ-155, que liga Angra dos Reis a Barra Mansa, foi interditada na manhã deste sábado por conta de queda de barreira. A orientação da Defesa Civil é para que as pessoas evitem passar por esta rodovia e que ao receberem os avisos, deixem suas casas e sigam para os seis pontos de apoio da Prefeitura, em seus bairros.

Pontos de apoio

– E.M. Frei Bernardo – Perequê

– E.M. Dom Pedro 1- Serra D´Água

– E.M. Toscano de Brito – Gamboa do Belém

– CEMEI Júlia Moreira – Sta Rita do Bracuhy

– E.M. Princesa Isabel – Belém

– E.M José Luiz Reseck – Frade

Cancelamentos

Por conta das fortes chuvas, a Campanha de Vacinação Contra a Gripe prevista para este sábado, dia 30, no CEM Parque Mambucada, está suspensa. A imunização está agendada para ocorrer da próxima terça-feira, dia 3, até sexta-feira, dia 6, nas Estratégias Saúde da Família, da localidade. No sábado, dia 7, a vacinação será ofertada no CEM Mambucaba.

Segundo o secretário municipal de Saúde, a vacinação nos CEM Centro, Japuíba, Jacuecanga, na UBS Bracuí e no ESF Frade Praias – seguem o calendário deste sábado, dia 30, podendo, porém, sofrer modificações no decorrer do dia, caso a chuva se intensifique.

Também foi cancelado o Abril Marrom – Prevenção à Cegueira, previsto para ocorrer na manhã deste sábado, dia 30, no Cais Santa Luzia.

Em caso de emergência, moradores devem ligar para a Defesa – 199 ou 3365-4588. Para se cadastrar e receber SMS da Defesa Civil envie o seu CEP para o número 40199.

Força-tarefa

A força-tarefa das secretarias de Serviços Públicos, Saúde, Educação e Assistência Social, segue trabalhando intensamente para atender à população atingida pelas fortes chuvas que começaram na madrugada deste sábado, 30. Equipes do Serviço Público, estão desde cedo, atuando na desobstrução de ruas e trechos da RJ-155, que liga Angra dos Reis a Barra Mansa, além de vias do município. A Defesa Civil também está em vários pontos da cidade realizando vistorias.

Angra dos Reis segue em estado de alerta em virtude do volume de chuva que atingiu 270 mm na Serra d´Água, mais do que o dobro previsto pela Defesa Civil, que era de 100 mm. Dezesseis pontos de apoio estão à disposição de moradores. A Escola Municipal Frei Bernardo, no Parque Mambucaba, abriga 54 pessoas. As famílias foram assistidas por profissionais das Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social.

Ação – As ações de limpeza e desobstrução de vias públicas contam com 23 maquinários e mais de 100 servidores do Serviços Públicos nas ruas. À tarde, os trabalhos seguiram em auxílio à Defesa Civil, no Parque Mambucada, que registrou diversos pontos de alagamentos devido às cheias dos rios Mambucaba e Perequê, além da Serra d´Água, RJ-155, Parque Belém, Enseada e Japuíba, locais que ainda exigem remoção de lama e árvores.

Equipes da Defesa Civil reforçaram o ponto de apoio, no Parque Mambucaba, para atendimento às famílias. A ação é preventiva devido ao aumento da maré, previsto em até 1,5 metro para esta tarde, podendo agravar ainda mais as enchentes na localidade.