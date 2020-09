Angra dos Reis reforça vacinação contra Sarampo

Matéria publicada em 4 de setembro de 2020, 09:44 horas

Angra dos Reis – Angra dos Reis adere a Campanha Nacional de Vacinação contra Sarampo. As ações em todo o país foram intensificadas por conta dos registros da doença, nos últimos 90 dias, nos estados do Rio de Janeiro e Pará, localidades que lideram o número de notificações da doença.

Em Angra, desde o ano passado já vem sendo efetuada a busca ativa de crianças e adultos que ainda não possuem o esquema vacinal completo. Durante o período da campanha, que segue até 31 de outubro, haverá vacinação em sistema Drive Thru, no Shopping Piratas, das 9h às 16h. Serão ofertadas vacinas para gripe – população em geral – e sarampo – para pessoas entre 20 a 49 anos. Além disso, os agendamentos para a vacinação serão ofertados em todos os postos de saúde do município.

Segundo informações do Ministério da Saúde, por conta da circulação do vírus do sarampo em 21 estados, a imunização de reforço em todo território nacional, será mantida independente de o paciente já apresentar o esquema vacinal completo.

A estratégia é que as pessoas com idades entre 20 a 49 anos recebam uma dose de tríplice viral neste ano. A vacina é contraindicada a gestantes por ter em sua fórmula vírus vivos “enfraquecidos” da rubéola.