Angra dos Reis tem o terceiro caso confirmado de coronavírus

Matéria publicada em 5 de abril de 2020, 09:51 horas

Cidade contabiliza ainda um óbito com suspeita de Covid-19 e 260 casos que aguardam resultados de exames

Angra dos Reis – A cidade de Angra dos Reis registrou o terceiro caso confirmado de pacientes infectados por coronavírus, sendo que um deles está internado em Volta Redonda e os demais em isolamento domiciliar. O município contabiliza ainda 260 casos com suspeita clínica da doença e um óbito que aguarda resultado de exame para confirmar ou descartar a morte por Covid-19.

O terceiro caso confirmado trata-se de uma mulher que trabalha na área de saúde. Ela tem 40 anos e, segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Angra dos Reis, a paciente está com quadro clínico estabilizado e em isolamento domiciliar.

Em investigação

O Boletim Epidemiológico Covid-19 de Angra dos Reis aponta ainda que dos 228 casos notificados ao Ministério da Saúde, 223 estão em isolamento domiciliar, quatro estão internados e um outro apresenta quadro estável da doença. O óbito investigado é de uma paciente de 26 anos, com comorbidade. Ela morreu no Hospital Municipal da Japuíba (HMJ), onde deu entrada na manhã de sábado com insuficiência respiratória. O material clínico da paciente está em análise laboratorial.

Como Angra saiu do estágio zero de contaminação, os casos de Síndrome Gripal também passaram a ser considerados suspeitos de Covid-19, conforme Portaria nº 454, de 20 de março de 2020 / SMS, e Nota Técnica – SVS/SES-RJ Nº 09/2020, de 24 de março de 2020. Os pacientes estão em isolamento domiciliar, onde estão sendo monitorados por profissionais de saúde da rede municipal.