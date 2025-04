Angra promove ações do Maio Amarelo

Angra dos Reis – A cidade de Angra dos Reis terá uma série de atividades durante a campanha Maio Amarelo, movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. Com o tema “Desacelere! Seu bem maior é a vida”, a ação busca sensibilizar motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres sobre a importância de um trânsito mais seguro. A tradicional campanha terá uma extensa programação em Angra, entre os dias 6 e 29 deste mês e a prefeitura realizará ações para a preservação da segurança e da vida.

A programação envolve blitzes educativas em pontos estratégicos da cidade, nas quais agentes de trânsito distribuem materiais informativos, promovem diálogos com os condutores e reforçam práticas responsáveis no trânsito. Além disso, escolas municipais e particulares participam da campanha com palestras, oficinas e dinâmicas interativas que ensinam desde cedo a importância do respeito às leis de trânsito.

Em Angra dos Reis, a expectativa é de que as atividades impactem milhares de pessoas, contribuindo para a formação de um comportamento mais consciente e responsável no trânsito.

Em todo o Brasil, a campanha é organizada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, uma instituição social que trabalha para reduzir as ocorrências no trânsito brasileiro. Com o tema “Desacelere! Seu bem maior é a vida”, o Observatório incentiva toda a sociedade a trazer o assunto à discussão em todos os ambientes. O movimento foi criado em 2014 como uma parceria entre órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, órgãos públicos, empresas privadas e sociedade civil. A cor da campanha foi escolhida para simbolizar atenção e advertência nas ruas e nas estradas. O Maio Amarelo também busca chamar a atenção de motoristas, passageiros, pedestres e ciclistas para os impactos sociais, emocionais e econômicos dos acidentes de trânsito, com o objetivo de mudar comportamentos.

Programação:

Dia 6/5 às 14h no CEA – Abertura do Maio Amarelo

Dia 7/5 às 10h – Praia do Anil – Blitz Educativa (Angra Cidade Inclusiva)

Dia 8/5 às 9h – E.M. Manoel Ramos (Japuiba) – Blitz Educativa

Dia 12/5 às 9h – Sala de Vídeo do Centro Cultural (São Bento) – Dia do Agente de Trânsito

Dia 14/5 às 9h – Quadra Estádio Municipal – Jogo educativo de Trânsito

Dia 15/5 às 9h – Cais de Santa Luzia – Exposição de Educação para o Trânsito

Dia 20/5 às 9h – CTEI E.M. Prefeito Francisco Pereira Rocha – Exposição Educação para o Trânsito e Blitz Educativa

Dia 22/5 às 10h – Jacuecanga – Blitz Educativa

Dia 23/5 às 9h – CETI ECIM EX combatente Remo Baral (Frade)

Dia 27/5 às 9h – CTEI José Américo Lomeu Américo

14h – Colégio Cooperar (Centro) – Teatrânsito e Blitz Educativa

Dia 29/5 às 9h – E.M. Frei Bernardo (Parque Mambucaba) – Teatrânsito e Blitz Educativa