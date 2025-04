Angra: Quatro bairros terão 4ª fase do PCA

Angra dos Reis – O Programa Comunidades de Angra (PCA) chega à sua 4ª fase em mais quatro bairros. A agenda prevê reuniões às 18h30 na Praia Vermelha, Portogalo, Paraíso e Ponta Leste. A 4ª fase do programa é quando é apresentado aos moradores o plano de ação do governo para as 10 prioridades eleitas pela comunidade.

Nos encontros, os representantes das secretarias responsáveis pelos serviços e obras indicadas pelos moradores como prioridades para os seus bairros, vão anunciar quais melhorias serão implementadas de maneira imediata ou realizadas dentro de prazos preestabelecidos. Os representantes dos órgãos estarão disponíveis para dar maiores esclarecimentos aos moradores sobre suas reivindicações, dentro das 10 prioridades eleitas por eles no questionário participativo realizado na comunidade na 1ª fase pela equipe do PCA.

Nesta terça-feira (29), a reunião vai ocorrer na quadra poliesportiva da Praia Vermelha, no dia 06 de maio, o encontro vai acontecer na Escola Municipal Câmara Torres, no Portogalo, e no dia 07 de maio, a reunião será na Escola Municipal Marechal Dutra, na Biscaia.