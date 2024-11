Angra reforça saúde masculina com ações do Novembro Azul

Angra dos Reis – A Secretaria de Saúde de Angra dos Reis intensifica ações de atendimento preventivo durante a campanha Novembro Azul, que neste ano destaca a saúde sexual e reprodutiva masculina. No próximo sábado (23), oito unidades de saúde estarão de portas abertas oferecendo atendimentos de enfermagem, vacinação, consultas médicas e testes rápidos para ISTs por demanda livre. Das 8h às 17h, funcionarão a Clínica da Família do Centro, Clínica da Família do Campo Belo, ESF Belém, Clínica da Família da Jacuecanga, ESF Camorim, ESF Bracuí e Clínica da Família do Parque Mambucaba.

A programação do Novembro Azul da Prefeitura termina na segunda-feira (25), com uma grande ação que terá como público-alvo os servidores municipais. Neste dia, o Centro de Estudos Ambientais (CEA), na Praia da Chácara, vai ofertar, das 9h às 17h, vacinação, testes rápidos, HGT, aferição de pressão arterial, orientações e distribuição de preservativos, além de uma palestra. As inscrições para a atividade no CEA estão abertas e podem ser feitas pelo link.

Em Angra dos Reis, as ações do Novembro Azul começaram no dia 7 de novembro, com a oferta de serviços a toda população na Praça da Matriz, no Centro da cidade. No dia 12 de novembro, os atendimentos foram estendidos para o CEA, ampliando o acesso à saúde do homem para toda a população.