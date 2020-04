Matéria publicada em 17 de abril de 2020, 14:55 horas

Angra dos Reis – A cidade segue com dois pacientes – um caso suspeito e outro confirmado para Covid-19 -, internados em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), na Santa Casa de Angra dos Reis. Outros cinco pacientes, suspeitos da doença, também estão internados em uma ala de isolamento na mesma unidade, com estado clínico estável.

A Santa Casa conta com 40 leitos em UTI e respiradores, além de 60 semileitos. Angra dos Reis segue com 510 casos com suspeita clínica de infecção pelo novo Coronavírus, sendo 32 casos confirmados. O município também intensificou a realização dos Teste Rápido de Covid-19, cujo resultado começou a ser divulgado no dia 14 de abril.

O exame detecta a presença de anticorpos (IgG e IgM) que são produzidos pelas células de defesa do corpo humano contra o SARS-CoV-2 após o contato com o vírus, por meio da coleta de uma gota de sangue. O resultado fica disponível em um intervalo de 10 a 20 minutos.Angra tem dois pacientes internados em UTI por conta de coronavírus