Matéria publicada em 2 de julho de 2021, 12:15 horas

Volta Redonda- Uma reivindicação antiga da comunidade do Açude foi atendida após quatro anos de espera pela Prefeitura de Volta Redonda, através da secretaria municipal de Infraestrutura (SMI), que reconstruiu a calçada pública que dá acesso ao bairro.

De acordo com a SMI, oito homens trabalharam na obra onde foram utilizados 300 sacos de poliéster, 100 de cimento, um caminhão de escória e um de areia.

Segundo a subsecretária de Infraestrutura, Poliana Gama, há quatro anos uma parte da antiga calçada caiu, obstruindo a passagem de pedestre.

“Era uma obra urgente, pois estava colocando em risco a segurança dos pedestres que passavam pelo local. Arrumamos também algumas calçadas próximas essa”, disse Poliana.

O presidente da Associação de Moradores e Amigos do bairro Açude (AMABA), Alan Cunha, ressalta que essa obra constava no Orçamento Participativo de 2018 e 2019.

“Apesar de essa obra constar no Orçamento Participativo o governo anterior não teve interesse de fazer. Agora o prefeito Neto resolveu tocar a obra. É uma calçada importante por onde passa boa parte dos moradores do bairro, pois ela dá acesso à entrada do Açude”, disse Alan Cunha.

No local foi feito um muro de saco de poliéster. Na próxima semana a equipe da SMI estará no local para realizar a pintura da escada.