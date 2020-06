Aprovados no Colégio Militar de Volta Redonda terão aula inaugural online

Matéria publicada em 22 de junho de 2020, 16:36 horas

Nesta quarta-feira, dia 24, aprovados participarão da primeira aula via internet; unidade não tem previsão para retorno das aulas presenciais devido a pandemia

Volta Redonda- Devido a pandemia do novo coronavírus, a aula inaugural do Colégio do Corpo de Bombeiros Militar (CCBM) de Volta Redonda, o primeiro no Estado, acontecerá nesta quarta-feira, dia 24, via Skype, para os 60 alunos aprovados no concurso deste ano.

De acordo com a direção da unidade, os alunos também serão treinados durante a primeira aula para usar a plataforma de ensino online, já que o retorno das atividades presenciais ainda não tem previsão. Enquanto isso as aulas online vão ocorrer normalmente, seguindo o calendário da Seeduc (Secretaria Estadual de Educação) .

Inaugurado em junho do ano passado no bairro Açude II, no CIEP 403 – Maria de Lurdes Giovanetti, o Colégio do Corpo de Bombeiros Militar (CCBM) de Volta Redonda, também teve que se adequar as mudanças de isolamento social, de acordo com o diretor da unidade, major Pablo Lobianco.

– Enquanto isso as nossas aulas online estão sendo realizadas de duas formas, através das atividades síncronas (com a presença do professor online que retira duvidas e esclarece pontos importantes das matérias) e as atividades assíncronas (que são desenvolvidas pelo aluno sem a necessidade de o professor estar online) – ressaltou.

Em relação as mudanças ocorridas na unidade, o diretor lembrou que foi feita redução do expediente administrativo. Por isso, o Colégio não está em funcionamento, o atendimento ao público está sendo feito apenas por telefone.

– Dispensamos os funcionários civis e no momento não existe expediente de funcionários administrativos, apenas deixamos dois bombeiros por dia no Colégio, sendo que esses militares usam os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) necessários e não tem contato com pessoas com grau de vulnerabilidade à Covid-19 – destacou.

Outra mudança ocorrida no Colégio Militar, segundo o diretor Pablo, foi em relação a instrução militar, que está suspensa neste período da Covid-19.

– Os nossos alunos não compareceram à unidade por que seguimos o calendário da Seeduc, onde todos os 34 alunos recebem aula online, e no momento apenas as disciplinas da base comum curricular, inclusive fizemos uma pesquisa logo no início da pandemia e todos indicaram que conseguem acessar a plataforma e assistir as aulas sem problema. Temos ainda a possibilidade de levar o material até a casa do aluno de modo impresso caso seja necessário, pois foi disponibilizado pela nossa Diretoria Geral de Ensino uma viatura para esse serviço caso se torne necessário – explicou.

O diretor da unidade ressaltou que apesar dos alunos não poderem frequentar o local devido a pandemia, as atividades físicas não foram esquecidas junto a esses alunos.

– Nosso centro de educação física fez algumas demonstrações em vídeo de atividades físicas que podem ser realizadas em casa, e divulgamos o material aos alunos para eles se exercitarem durante este período – lembrou.

O Colégio

O Colégio Militar do Corpo de Bombeiros de Volta Redonda é uma unidade escolar de ensino médio regular com duração de três anos. Na grade curricular estão disciplinas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e disciplinas cívico-militares, com aulas ministradas de segunda a sexta-feira pela manhã, com complementação a tarde. O Colégio também oferece a modalidade de Ensino à Distância (EAD), podendo, excepcionalmente, as atividades escolares serem complementadas nos dias de ponto facultativo, nos finais de semanas e nos feriados, de acordo com a necessidade do ensino.

Por Júlio Amaral