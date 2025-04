Areal: Bebê de seis meses passa mal em ambulância por suposta demora no atendimento

Areal – Um bebê de seis meses, que estava sendo transportado em uma ambulância para o Hospital de Três Rios, passou mal após uma suposta demora no atendimento médico. O caso ocorreu na noite dessa segunda-feira (7), na Avenida Presidente Vargas, em Areal, Rio de Janeiro.

Segundo informações da Polícia Militar, um vereador acompanhava o atendimento do bebê na ambulância, que aguardava a chegada do médico pediatra para prosseguir com a transferência. Durante aproximadamente 30 minutos, o vereador flagrou o médico sentado dentro do veículo, mexendo no celular, enquanto a criança permanecia na ambulância, esperando o atendimento para realizar uma tomografia.

Ao ser abordado pelo vereador, o médico se levantou e, segundo o relato, agarrou o parlamentar pelos braços. No momento em que o vereador se retirava da ambulância, o médico proferiu agressões verbais, dizendo ao vereador para “se catar”. O médico, então, desceu para a ambulância e seguiu com o bebê em direção ao Hospital de Três Rios.

Após o caso, o vereador entrou em contato com a Polícia Militar e, em seguida, registrou um Boletim de Ocorrência contra o médico na 108ª Delegacia de Polícia.