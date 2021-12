Assembleia de Deus promove desfile pelo Dia da Bíblia em Barra Mansa

Matéria publicada em 12 de dezembro de 2021, 19:03 horas

Evento mobilizou centenas de fiéis pelas ruas da cidade

Barra Mansa – A igreja Assembleia de Deus – Ministério Madureira, presidida pelo Pastor Rinaldo Silva Dias, promoveu neste domingo (12), um desfile cívico em alusão ao Dia da Bíblia, celebrado sempre no segundo domingo de dezembro.O desfile aconteceu entre a sede da igreja, localizada na Avenida Domingos Mariano, até a praça ao lado do Palácio Barão de Guapi, no Centro.

De acordo com o pastor Jefferson Mamede, um dos organizadores do evento, este ano aconteceu a maior e mais impactante mobilização já realizada pela igreja para este fim. “Foi edificante ver a alegria e a Graça de Deus estampada em cada rosto, desde as crianças até o nosso membro mais antigo”, ressaltou Mamede.

Segundo o pastor, após o desfile chegar à praça a Igreja realizou o culto de louvor a Deus com participação especial das crianças, testemunho de fiéis e ministração da Palavra pelo Pastor Nathanael Lisboa que é o segundo vice-presidente da igreja. Ao final do culto todos retornaram em desfile para a sede da igreja, onde as celebrações tiveram continuidade com um almoço.

O Pastor Rildo Ferreira de Moraes, vice-presidente e dirigente da igreja em Barra Mansa afirma que o envolvimento e união entre os fiéis fizeram a diferença para que o evento fosse um sucesso.

“Isso alegra o coração de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando com o homem, é a perfeita revelação de Deus para nós.Nossa igreja é abençoada, realizamos a importante obra de evangelização, mantemos trabalhos de apoio à obra social, nosso ministério mantém uma casa de recuperação para dependentes químicos, um lar acolhedor para idosos e, neste ano, celebramos 80 anos de história nesta Cidade. Por tudo isso, só podemos dizer: louvado Seja o Senhor”, enfatizou o pastor.

A igreja Assembleia de Deus conta hoje com mais de quatro mil membros, em 54 congregações em funcionamento nos diversos bairros de Barra Mansa, e cerca de dois mil membros da Região Leste que estão diretamente ligados à CADEVRE, além das crianças e congregados que ainda não se tornaram membros.