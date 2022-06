Assembleia de Deus realiza Marcha da Família em Volta Redonda

Matéria publicada em 15 de junho de 2022, 09:16 horas

Evento será no dia 18 de junho, com concentração às 13h na Praça da Prefeitura, no bairro Aterrado

Volta Redonda – A Catedral das Assembleias de Deus em Volta Redonda Ministério de Madureira (Cadevre) realiza no dia 18 de junho a segunda Marcha da Família. O evento evangelístico, com o objetivo de valorizar a importância das famílias, vai percorrer diversas ruas de Volta Redonda. A concentração será às 13h na Praça da Prefeitura, no bairro Aterrado.

Segundo o Pastor Presidente, Rinaldo Silva Dias, a primeira marcha foi realizada em 2019, mas, por conta da pandemia, não foi possível realizar a ação por dois anos. “Estamos retomando esse projeto que foi tão especial para nós. Neste momento, queremos celebrar o que Jesus pode fazer na vida de cada um. Nossa intenção é trazer uma palavra de paz e esperança aos aflitos”, destacou.

Com saída da Praça da Prefeitura, a Marcha vai passar pelas seguintes vias: Avenida Paulo de Frontin; Viaduto Nossa Senhora das Graças; Avenida dos Trabalhadores; Ruas 33, 12 e 23B; finalizando no Memorial Getúlio Vargas, no vão da Biblioteca Pública Municipal Raul de Leoni, no bairro Vila Santa Cecília.

Os fiéis devem percorrer cerca de três quilômetros até o ponto final da caminhada, onde será realizado um culto especial. Todo o trajeto contará com o apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Volta Redonda.

CADEVRE

A igreja conta com centenas de congregações na Cidade do Aço, além de filiais nos municípios vizinhos como Bananal, Barra Mansa, Itatiaia, Paraíba do Sul, Pinheiral, Piraí, Quatis, Queluz, Rio Claro, Três Rios e Vassouras. São mais de 300 missionários espalhados pelo Brasil em estados como Bahia, Minas Gerais, Paraíba e Pernambuco, além de países como Bolívia, Peru, Índia e dos continentes africano e europeu. Na área social, mantêm o Desafio Jovem Missionário Gunnar Vingren, programa social com foco na recuperação de jovens dependentes químicos, e o Lar do Idoso Ebenézer, uma instituição de longa permanência em Areias/SP.