Ato na Dutra reflete no Centro de Barra Mansa e congestiona o trânsito

A assessoria de imprensa da Prefeitura de Barra Mansa informou, por volta das 10 horas, que a Guarda Municipal já controlou a situação e o trânsito flui normalmente

Barra Mansa – A paralisação dos caminhoneiros na Via Dutra, no KM 281, na altura de Barra Mansa, está refletindo no Centro do município, que está com as ruas totalmente congestionadas. É que para sair da Via os motoristas tentam o desvio pela cidade, por acessos dos bairros Cotiara e Bocaininha. O congestionamento começou logo pela manhã desta segunda-feira, dia 31.

Entenda o caso

Caminhoneiros estão fazendo protestos desde a madrugada desta segunda-feira, dia 31, em diversas estradas do país. Eles ocupam rodovias estaduais e federais em Rio de Janeiro, Santa Catarina, Goiás, Paraná e Mato Grosso.

Na região, a Rodovia Presidente Dutra está fechada nos dois sentidos – São Paulo e Rio, no trecho entre os KM 279 e 281 da BR-116, na altura de Barra Mansa. O ato é contra a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência da República.

Segundo dados da PRF (Polícia Rodoviária Federal), uma ambulância de resgate da CCR foi escoltada, na contramão, pois havia informação de que um passageiro estava passando mal em um ônibus, na altura do km 285., da Dutra. Após a escolta, os agentes retornaram ao local das manifestações para tentar negociar a liberação parcial, mas não obtiveram êxito. Na altura do kM 286, os próprios motoristas retiraram uma defensa metálica da divisória de pista para retornarem.

Atos de vandalismo

Vídeos que estão sendo compartilhados em redes sociais mostram casos de vandalismo que estão ocorrendo em Barra Mansa. Um deles foi na entrada da Vila Ursulino, onde o carro de uma mulher foi parado por manifestantes e teve o vidro quebrado. Ele estaria com uma criança no carro.

O outro caso ocorreu na Cotiara, onde um Fiesta foi atacado por manifestantes com chutes e socos e teve a lataria amassada e o vidro quebrado. A PRF se deslocou até o local, mas quando chegou o tumulto já havia se dispersado.