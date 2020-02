Aumenta a procura por álcool gel nas farmácias de Volta Redonda

Matéria publicada em 27 de fevereiro de 2020, 20:08 horas

Volta Redonda- A confirmação do novo coronavírus no município de São Paulo refletiu nas farmácias de Volta Redonda que registraram o aumento na venda de álcool gel, além de máscaras cirúrgicas para proteção de contágio. A preocupação da população está ainda maior não só pela confirmação do vírus no Brasil, mas pela rapidez de circulação da doença. Há ainda cinco casos suspeitos da doença no Rio. Dois deles em Niterói, dois na região metropolitana, e um em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Em uma farmácia no bairro Aterrado já não é mais possível comprar uma embalagem grande de álcool gel. O estoque do produto se esgotou na quarta-feira (26). O gerente da unidade, Francisco Velácio, solicitou o reabastecimento do estoque. Nesta farmácia o que sobrou são embalagens pequenas de álcool gel.

– As vendas aumentaram bastante desde a confirmação do vírus no Brasil essa semana, as embalagens grandes se esgotaram na quarta-feira. As máscaras cirúrgicas também estão esgotadas – disse.

Em outra farmácia no mesmo bairro, ainda há embalagens de álcool gel disponíveis em todos os tamanhos, apesar do aumento na procura. De acordo com a farmacêutica Andressa Garido, a embalagem de álcool gel deve ser usada individualmente para evitar a contaminação e manter a assepsia das mãos.

– O recomendável pelo Ministério da Saúde é ter uma embalagem individual para fazer a assepsia das mãos. Não é indicado compartilhar a mesma embalagem a não ser que a família não tenha condições de comprar muitas, nesse caso, a família deve comprar uma embalagem com válvula pump, sendo assim evita a contaminação – falou.

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro montou um plano de contingência. No plano é destacado que a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou como elevado o risco do surto de coronavírus, e que a taxa de mortalidade, em janeiro, estava em torno de 2% dos casos. Se por um lado muitos estão preocupados comprando produtos para a proteção, há alguns moradores que estão apenas em alerta acompanhando os casos, como o jornalista Antônio Mendes, que mora em Volta Redonda, mas trabalha na região metropolitana do Rio.

– Diria que estou atento. Tento não ser alarmista. Sei que já há um caso no Brasil e algumas suspeitas no estado do Rio. Caso as suspeitas no Rio se confirmem, automaticamente a preocupação virá. Trabalho na região Metropolitana do Rio, como muitos outros trabalhadores do Sul Fluminense, o que aumento o risco para nós – comentou.