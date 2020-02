Avanço do sarampo mobiliza a região

Matéria publicada em 9 de fevereiro de 2020, 09:50 horas

Procura pela vacina ainda é baixo ao mesmo tempo em que estado confirma explosão de casos

Sul Fluminense- O município de Barra do Piraí registrou o primeiro caso de sarampo do Sul Fluminense em 2020. O caso, que afetou um homem de 48 anos, foi confirmado no final de janeiro e acendeu o sinal de alerta na região.

Principalmente diante da explosão de casos registrados em 2020 nas demais localidades do estado do Rio. Nos primeiros 36 dias de 2020, o total de casos confirmados já chega a 155. O ano passado inteiro fechou com 333 confirmações, em um ano que já foi considerado critico.

A Subsecretaria de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde informou que até o dia 2 de fevereiro foram notificados 154 casos de sarampo no estado do Rio de Janeiro, ainda não computado o caso de barra do Piraí. O mapa do sarampo está distribuído assim no território fluminense: Armação de Búzios (1), Belford Roxo (13), Duque de Caxias (41), Itaboraí (1), Macaé (1), Magé (8), Maricá (1), Mesquita (1), Nilópolis (3), Niterói (6), Nova Friburgo (4), Nova Iguaçu (18), Petrópolis (1), Rio de Janeiro (39), São João de Meriti (14) e Teresópolis (2).

Apesar da situação mais crítica no estado, no Sul Fluminense e na Costa Verde o quadro está ao menos momentaneamente melhor que no ano passado. Principalmente nas cidades litorâneas, que sofreram com a entrada do sarampo pelo estádio de São Paulo, onde os casos se tornaram mais frequentes. Ao longo de 2019, Paraty teve 12 casos confirmados e Angra dos Reis um.

Para ter dimensão da velocidade com que o sarampo está avançando, os técnicos da Secretaria de Estado da Saúde fizeram uma conta básica: no ano anterior o número de casos notificados era próximo a 0,91 ao dia. Esse ano foi para 4,2 casos ao dia. E a solução é uma só: vacinação. No entanto, a procura pela vacina ainda é baixa e as prefeituras da região se mobilizam quase que semanalmente para estender a imunização. O “Dia D” contra a doença foi no sábado passado, mas a campanha deve seguir intensa até março, quando será fechado um balanço da imunização por parte do Ministério da Saúde.

Público alvo maior

São diversas as causas dos índices de vacinação ainda estarem abaixo do esperado. Em primeiro lugar, o período de férias costuma ser mais complicado para mobilizar as famílias em torno da imunização. Deveria ser o contrário, pois durante as viagens há contato com pessoas de diversas localidades e o risco de contágio se torna inclusive maior dependendo da área visitada.

Outra razão apontada pelos especialistas é que em 2020 houve uma expansão do público alvo. Este ano são três segmentos aptos para receber as seguintes doses: seis meses a 11 meses e 29 dias (uma dose); crianças, adolescentes, jovens e adultos de um ano, 11 meses e 29 dias (duas doses, mediante avaliação do cartão); e adultos de 30 anos a 59 anos, 11 meses e 29 dias (uma dose e a dupla viral).

No ano passado, o público alvo era formado por pessoas de seis meses aos menores de cinco anos. Uma segunda fase da campanha contra o foi lançada para atingir pessoas entre 20 e 29 anos.

O Sarampo

O Sarampo é uma doença que se propaga facilmente, pois passa pelo ar através da tosse e de espirros. Os sintomas acontecem apenas de 10 a 14 dias após a exposição, incluindo tosse, coriza, olhos inflamados, dor de garganta, febre, irritação na pele com manchas vermelhas.

A propagação também pode ser por contato com a pele, por toque em uma superfície contaminada, por saliva e até mesmo de mãe para um bebê durante a gravidez, parto ou amamentação.