Bairros de Itatiaia recebem serviços de sinalização viária

Matéria publicada em 15 de abril de 2021, 07:53 horas

Esta semana foram atendidos os bairros Marechal Jardim e Jardim Paineiras

Itatiaia- A Prefeitura de Itatiaia, através do Departamento de Trânsito do Município – DETRA, vem executando desde o mês de fevereiro o trabalho instalação de sinalização vertical nas ruas da cidade.

O serviço obedece a um cronograma e de acordo com o DETRA, para a execução do serviço, estão sendo priorizadas as vias com maior fluxo de veículos e pessoas.

Essa semana as equipes atenderam simultaneamente os bairros Marechal Jardim e Jardim Paineiras.

Paralelo a colocação da sinalização vertical, também está sendo feita a horizontal, com a demarcação das ruas. Ambas as sinalizações são reflexivas, o que permite mais visibilidade, inclusive no período da noite.

Conforme o cronograma, o trabalho já foi executado na Avenida dos Expedicionários, no Centro e nas vias que já receberam obras de asfaltamento. Os próximos bairros a receberem os serviços serão o Campo Alegre e Nova Conquista.