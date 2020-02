Bairros de Volta Redonda recebem mutirão de manutenção da prefeitura

Matéria publicada em 26 de fevereiro de 2020, 19:17 horas

Serviços de limpeza foram intensificados durante a quarta-feira de cinzas com operação tapa-buraco

Volta Redonda- Um mutirão de manutenção foi feito na quarta-feira de cinzas (26) pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) nos bairros Três Poços, Voldac, Belmonte, Vila Americana, Água Limpa, Aterrado, Jardim Amália II, Açude IV, Brasilândia, Rodovia Sergio Braga, Colina e Vila Rica. Diversos pontos dessas localidades receberam capinas, roçadas e limpeza. Com os serviços, algumas vias foram desobstruídas. Mais de 200 funcionários participaram do mutirão.

Equipes da operação tapa-buraco atuaram no Roma, Santo Agostinho e na 207. A secretaria também fez limpeza e roçada na Avenida Beira Rio. O prefeito Samuca Silva destacou que os trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura não foram interrompidos durante o Carnaval.

– Estamos atuando por toda a cidade durante esse feriado prolongado. Em plena Quarta-feira de Cinzas, temos mais de 200 funcionários trabalhando. Já durante todo o feriado, foram mais de 700 funcionários. A prefeitura não parou de trabalhar na manutenção nos bairros – destacou Samuca.

A Secretaria de Infraestrutura também atuou em vias para amenizar transtornos causados pela chuva que atingiu a cidade. Os serviços, que contaram com auxilio de retroescavadeira, aconteceram na Avenida Santa Rita e na Avenida Antônio de Almeida, no Retiro. O secretário de Infraestrutura, Toninho Oreste, explicou que, com o feriado, a cidade fica com menos movimentação nas ruas, o que favorece os serviços da pasta.

– Cumprimos uma orientação do prefeito Samuca de aproveitar o feriado para avançar na manutenção da cidade. Realizamos roçada, capina, troca de lâmpada, tapa buracos, entre outros serviços emergenciais. Nossa programação foi feita para chegarmos a todas as regiões da cidade – completou.