Bandidos invadem obra no Aterrado

Matéria publicada em 30 de outubro de 2022, 12:55 horas

Volta Redonda – Um grupo de bandidos invadiu, durante a madrugada deste domingo, uma obra na Rua Bernardo Ferraz, no Aterrado. Aparentemente, a intenção do grupo era furtar materiais de construção do local.

Os frentistas de um posto de gasolina próximo perceberam a ação dos criminosos e conseguiu afastá-los. O grupo já havia reunido materiais para colocar em um veículo.