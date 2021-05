Barra do Piraí divulga novo calendário vacinal

Matéria publicada em 10 de maio de 2021, 08:16 horas

Pelo Plano Nacional de Imunização, a vacinação será direcionada para comorbidades

Barra do Piraí- A Prefeitura de Barra do Piraí através da secretaria municipal de saúde, divulgou, no domingo, dia 9, o novo calendário vacinal para a próxima semana.

Pelo Plano Nacional de Imunização (PNI), do Governo Federal, a partir desta segunda-feira, dia 10, a vacinação será direcionada para comorbidades, elencadas no calendário a ser publicado na imprensa e nos órgãos oficiais de comunicação do Governo Municipal.

Além das doenças crônicas, haverá mutirão – conhecidos por repescagem – para idosos que não vacinaram, acima dos 60 anos nos postos Albert Sabin, Parque São Joaquim, Parque Santana e Vargem Grande (todos em datas específicas).