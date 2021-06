Matéria publicada em 7 de junho de 2021, 08:05 horas

Barra do Piraí- A Prefeitura de Barra do Piraí por meio da Secretaria de Saúde vai iniciar nesta segunda-feira, 7 a imunização de pessoas portadoras de comorbidades a partir dos 18 anos.

De acordo com a secretaria de saúde a vacinação vai ser realizada no Posto Albert Sabin, no bairro Nossa Senhora de Santana, lembrando que a decisão foi tomada após análise e planejamento, encerrando mais um grupo vacinal no município.

“A decisão de baixar a idade para portadores de comorbidades só foi possível tomar após planejamento feito pela Vigilância em Imunização. Conseguimos perceber, por estimativa, que encerraremos mais este grupo, no final desta semana, em primeira dose. Em paralelo, conforme anunciado, vamos começar a imunizar profissionais da Educação, como preconiza o Plano Nacional de Imunização”, frisa o secretário de Saúde, Wagner Teixeira.

Profissionais da educação

Segundo o prefeito Mario Esteves, a vacinação aos profissionais da Educação, por idade, começa com os das redes Públicas Municipal e Estadual apenas por questões de estratégia. A Imunização desta classe será no Auditório da Secretaria de Educação, à rua Tiradentes, no Centro.

“Não poderíamos abrir a todos de uma única vez, por conta da chegada de vacinas. Não depende dos municípios. Sabemos que está sendo de forma vagarosa, mas, aos poucos, todos serão imunizados. É bom lembrar que, pelo PNI, temos que cumprir este ordenamento. E, aos poucos, novas vacinas vão chegando”, aponta o chefe do Executivo.

A secretaria de saúde ressalta que para conseguir se vacinar, as pessoas com comorbidades devem se dirigir ao Posto Albert Sabin, das 8 às 16 horas, de segunda a sexta. É obrigatória a apresentação de comprovante de residência e laudo médico, contendo o CID 10, bem como documento de identificação.