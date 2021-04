Barra do Piraí realiza Campanha de Adoção de Animais

Matéria publicada em 14 de abril de 2021, 11:02 horas

Barra do Piraí – A prefeitura inicia, nesta sexta, 16, a I Campanha Municipal de Adoção. A ação ocorre um ano após a implementação da rotina do Lar de Passagem São Francisco de Assis, inaugurado em novembro de 2019, e prevê um pacote de atividades, nas redes sociais e site do governo municipal.

O lançamento da campanha será com uma live, às 16h, no Facebook da prefeitura. A transmissão vai acontecer no Lar de Passagem São Francisco, onde cerca de 20 animais aptos para adoção serão mostrados – todos castrados. Atualmente, a capacidade populacional da unidade está acima do limite, com 160 cães e gatos, entre machos e fêmeas.

A mobilização vai se estender em posts e vídeos nas redes sociais. Dos 20 animais dessa primeira etapa, os que não forem adotados no período de dois meses serão reintroduzidos no ambiente, como cães comunitários, uma vez que o objetivo do lar de passagem é não fomentar a política de abrigamento, combatida por grandes ativistas da causa animal.

O superintendente do Bem-estar Animal, Felippe Carotta, ressalta que animais em locais superlotados não têm qualidade de vida. “Já participei de eventos da causa em toda a região e o que escutei foi sempre que os ativistas são contra abrigos. Como um animal pode viver confortável, por mais bem tratado que seja, dividindo uma baia com mais três ou quatro? Não foi esse o objetivo do prefeito Mario Esteves, quando construiu o Lar São Francisco. Com base no nosso aprendizado de cinco anos à frente do projeto, preconizamos a política de esterilização, tanto que o carro-chefe da pasta é o Castramóvel, que, funcionando há cinco anos, já realizou cerca de dez mil cirurgias”, destacou.

Os animais disponibilizados para adoção foram resgatados das ruas ou em ações de fiscalização contra maus-tratos feitas pela prefeitura. Eles se encontravam em condições de saúde precárias e, hoje, estão 100% saudáveis e castrados, prontos para ganhar um novo lar, cheio de amor. O tratamento desses anjos de quatro patas foi feito pela Associação Barrense Amiga dos Animais (Abaa), entidade responsável pela administração do lar de passagem, com o acompanhamento do governo municipal.