Barra do Piraí reforça medidas de prevenção à Covid-19

Matéria publicada em 26 de maio de 2021, 07:44 horas

Barra do Pirai – A prefeitura emitiu nota orientando a população para que sejam redobrados os cuidados com medidas de prevenção à Covid-19. Na nota, técnicos da Secretaria Municipal de Saúde citam o alto risco de contágio da variante indiana da Covid-19. O comunicado esclarece ainda que, a nova cepa está sendo investigada em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, em um paciente que chegou da Índia.

Na nota, o município alerta que “apesar da distância com o Sul Fluminense, é preciso que a população redobre os cuidados. A nova cepa, se confirmada no estado, é considerada por especialistas com maior poder de contágio e se torna necessário que sejam redobrados os cuidados com a higiene das mãos, o uso de máscaras, álcool ou qualquer produto de limpeza”.