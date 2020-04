Barra do Piraí registra mais três casos da Covid-19 e agora são sete infectados

Matéria publicada em 13 de abril de 2020, 09:32 horas

Barra do Piraí – A prefeitura de Barra do Piraí confirmou no domingo à noite, dia 12, mais três casos confirmados da Covid-19. Com isso, a cidade tem agora sete pessoas infectadas pelo coronavírus já registradas na rede municipal de saúde. No sábado, eram quatro pessoas com a doença.

Barra do Piraí também tem uma morte por Covid-19. Na tarde desta segunda-feira, dia 13, o prefeito Mario Esteves vai falar sobre o combate ao coronavírus na cidade em uma live em uma rede social.