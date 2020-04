Barra do Piraí tem mais um caso confirmado, mas segue sem internações pela Covid-19

Matéria publicada em 26 de abril de 2020, 09:52 horas

Barra do Piraí – A prefeitura de Barra do Piraí confirmou mais um caso de pessoa contaminada pelo coronavírus na cidade, que agora passa a contar com 15 pacientes com a Covid-19. Além disso, a cidade identificou 69 casos suspeitos da doença e mantém 16 pessoas em isolamento.

Ao todo, já são 38 casos descartados e não há internações registradas na rede pública de saúde pelo contágio com o vírus. Três pessoas já morreram em Barra do Piraí vítimas da Covid-19 e há um óbito em análise.