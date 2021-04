Barra Mansa abre processo seletivo para agentes de endemias

Matéria publicada em 14 de abril de 2021, 07:56 horas

Barra Mansa – A Secretaria de Sa√ļde realiza processo seletivo para contrata√ß√£o de agentes de Endemias com foco no combate √† dengue, com 88 vagas, com contrato de doze meses, podendo ser prorrogado por mais doze meses, tempo m√°ximo permitido para o cargo. A data da prova ser√° 18 de abril, √†s 8 horas. O local da prova ser√° divulgado no pr√≥ximo dia 16.

As inscri√ß√Ķes para o processo seletivo ser√£o abertas nesta quarta-feira, dia 14, e encerradas na quinta-feira, 15. O formul√°rio de inscri√ß√£o encontra-se no site da Prefeitura de Barra Mansa (https://www.barramansa.rj.gov.br/seletivo-de-agente-de-combate-a-endemias/) e √© bem simples, basta preencher dados pedidos.

Os candidatos dever√£o ter ensino m√©dio completo para se inscrever para a fun√ß√£o, exceto no caso em que os profissionais j√° tenham exercido a fun√ß√£o de agente de endemias em 05 de Outubro de 2006, conforme art. 15 da Lei n¬ļ 13.595/2018, onde ser√° admitido a inscri√ß√£o com ensino fundamental, sendo obrigat√≥rio comprovar o v√≠nculo na data. Al√©m disso, 5% das vagas ser√£o direcionadas ao setor de defici√™ncia.

A prova ter√° 35 quest√Ķes, sendo dez de l√≠ngua portuguesa, dez de matem√°tica e quinze espec√≠ficas, que est√£o relacionadas justamente ao assunto de vigil√Ęncia e sa√ļde ambiental e todas as doen√ßas que o agente de endemias trabalha para combater.

Segundo o Secret√°rio de Sa√ļde, Dr S√©rgio Gomes, os candidatos precisam estar bem preparados para a rotina de trabalho. ‚ÄúO foco principal no momento √© o combate √† dengue, por√©m, o agente de endemias possui diversas outras fun√ß√Ķes e atua em diversos outros programas, como combate a arboviroses no geral, atuando tamb√©m nos eventos de cat√°strofes naturais, como enchentes, orientando as fam√≠lias, entre outros trabalhos relacionados ao cargo. Trabalham de sol a sol e precisam estar dispostos a isso‚ÄĚ, concluiu.