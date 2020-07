Barra Mansa estende vacinação contra a gripe a toda a população

Matéria publicada em 12 de julho de 2020, 14:26 horas

Barra Mansa – A vacinação contra a gripe foi encerrada oficialmente nos municípios do Estado do Rio de Janeiro na sexta-feira, 10 de julho. Porém, em Barra Mansa, As doses restantes do imunizante serão abertas a toda população a partir desta segunda-feira, 13, enquanto durarem os estoques da vacina.

Ou seja, quem não faz parte do público-prioritário da campanha nacional contra a Influenza pode procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência, de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas, para receber a vacina. É preciso apresentar a caderneta de vacinação. A medida é uma recomendação do Ministério da Saúde, garantindo maior número de pessoas imunizadas contra a doença e evitando o desperdício de doses.

De acordo com o Secretário de Saúde do município, Sérgio Gomes, Barra Mansa atingiu 103% de cobertura vacinal entre o público prioritário, ultrapassando a meta de 90% estabelecida pelo Ministério da Saúde. No total, foram administradas 61.032 doses da vacina. “Na segunda-feira vamos liberar 3.868 doses para a população em geral. Também separamos duas mil unidades do imunizante para garantir a segunda dose da vacinação em crianças”, disse o secretário.

A vacina da gripe é trivalente, ou seja, imuniza contra três tipos de vírus: H1N1, H3N2 e Influenza B. Sua composição é atualizada e recomendada anualmente pela Organização Mundial da Saúde, baseada em informações sobre a prevalência dos vírus circulantes. O imunizante diminui o risco de contrair a doença em até 90% dos casos e leva duas semanas para produzir efeito.