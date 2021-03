Barra Mansa imuniza 1.381 pessoas contra a Covid-19 nesta sexta-feira

Matéria publicada em 26 de março de 2021, 17:51 horas

Barra Mansa – A Secretaria de Sa√ļde de Barra Mansa realizou mais uma etapa da vacina√ß√£o contra a Covid-19 nesta sexta-feira (26), aplicando a primeira dose em 669 mulheres com 71 anos completos e a segunda dose em 708 idosos de 82 e 83 anos. Tamb√©m foram imunizados quatro professores de Educa√ß√£o F√≠sica, totalizando 1.381 aplica√ß√Ķes do imunobiol√≥gico CoronaVac. O prefeito Rodrigo Drable acompanhou de perto toda a a√ß√£o, a fim de garantir a qualidade nos atendimentos.

Estiveram presentes a vice-prefeita F√°tima Lima, os secret√°rios de Sa√ļde, Dr. S√©rgio Gomes, de Ordem P√ļblica, William Pereira, e de Administra√ß√£o, Gabriel Resende, o diretor executivo do Saae-BM, Adilson Rezende, o comandante da Guarda Municipal, Paulo S√©rgio Valente, o¬† presidente da C√Ęmara Municipal, Luiz Furlani, e os vereadores Cristina Magno, Daniel Maciel, Demerson Novais (Deco) e Eduardo Pimentel.

Drable conversou com a popula√ß√£o e fiscalizou a aplica√ß√£o das doses. “A gente est√° fazendo um esfor√ßo tremendo para acompanhar cada ato de vacina√ß√£o, pedindo para que as pessoas filmem e fotografem. Eu tento chegar na porta de todos os carros, mas √© humanamente imposs√≠vel, por√©m, o esfor√ßo est√° sendo feito. A equipe, em sua maioria, √© √≥tima, excepcional, mas infelizmente, em qualquer grupo vai ter uma laranja podre e n√≥s temos que encontr√°-la e tir√°-la do grupo. Esse √© o nosso desafio para que a nossa a√ß√£o funcione e imunize o maior n√ļmero de pessoas poss√≠vel”.

A vacinação seguiu funcionando através de sistema drive-thru, no Parque da Cidade e atendendo somente pessoas que residem no município. A imunização permaneceu sendo feita de forma separada, em dois grupos: nascidos nos meses de janeiro a junho compareceram na vacinação das 8h às 12h e de julho a dezembro, das 13h às 16h.

Uma das mulheres de 71 anos a receber a vacina√ß√£o foi a Angelina Rosa de Oliveira, a Tia G√™. A moradora do bairro Cotiara contou quais s√£o seus planos para quando estiver completamente imunizada. ‚ÄúFoi muito bom o atendimento na vacina√ß√£o. Eu estava ansiosa pela vacina. Estou me sentindo √≥tima. Ap√≥s a segunda dose, quero abra√ßar e receber as pessoas na minha casa para tomar a minha cerveja e fazer um pagode‚ÄĚ.