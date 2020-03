Barra Mansa oferece 300 vagas para área de telemarketing

Matéria publicada em 9 de março de 2020, 15:27 horas

Barra Mansa- Nesta quarta-feira (11) vão abrir as inscrições para o processo seletivo para contratação de 300 operadores de telemarketing. A iniciativa acontecerá na sede do Clube Municipal, tendo seu início às 8h.

De acordo com o presidente do Clube Municipal, Ademir Melo, os pré-requisitos exigidos são os seguintes: o candidato deverá ser maior de idade, ter o ensino médio completo, possuir conhecimento em informática, ser comunicativo e proativo, trabalhar em equipe e ter foco em resultados. Serão disponibilizados benefícios ao trabalhador, como vale transporte e vale refeição, além do salário fixo.

Para assegurar sua participação na seletiva, os interessados devem estar munidos de documento de RG, CPF e canetas. O processo terá duas etapas, sendo a primeira uma prova de redação e uma entrevista. Enquanto a segunda, será uma avaliação digital em computadores no Campus Cicuta, do Centro Universitário de Barra Mansa (UBM).

Serviço

O Clube Municipal de Barra Mansa fica localizado na Rua Juiz Antônio Ciani, nº 91, Centro, próximo ao Parque Centenário (Jardim das Preguiças). As inscrições acontecem no estacionamento do local.