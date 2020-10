Barra Mansa promove ‘Dia D’ do Outubro Rosa neste sábado

Matéria publicada em 22 de outubro de 2020, 14:53 horas

Barra Mansa- A Secretaria de Saúde promove neste sábado, dia 24, de 8h às 17h, o ‘Dia D’ da Campanha Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização ao câncer de mama e colo do útero. A ação será realizada em todas as unidades de saúde e dividida entre agendamento nos postos ou demanda livre.

A usuária que tiver alguma dúvida pode buscar o posto mais próximo de sua residência para informações. Para o atendimento é necessária a apresentação do cartão SUS ou documento com foto. O secretário de Saúde de Barra Mansa, Sérgio Gomes, detalhou o objetivo da campanha.

– O Outubro Rosa é uma campanha mundial que busca alertar a população para prevenção do câncer de mama e colo do útero. Durante todo o mês de outubro, acontecem ações com temas alusivos à campanha. Este momento serve para o cuidado com a saúde, além de ajudar as mulheres conhecerem seu corpo – destacou Sérgio.

Em função da Covid-19 todas as medidas de segurança serão tomadas para preservação da saúde dos usuários. Além da realização dos exames, haverá oferta de preventivo, solicitação de mamografia e sala de espera com temas relacionados ao câncer de mama e colo do útero.