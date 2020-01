Barra Mansa: Rio Bananal sobe e alaga ruas na Colônia Santo Antônio

Matéria publicada em 17 de janeiro de 2020, 10:01 horas

Barra Mansa – As sirenes que alertam moradores sobre o risco de enchente em Barra Mansa foram acionadas em Barra Mansa. Na Colônia Santo Antônio, o Rio Bananal subiu mais de quatro metros acima do nível normal e já alaga algumas ruas, chegando perto das casas. A situação é mais delicada na Rua das Acácias.

No bairro Nova Esperança, o Rio Barra Mansa, que corta um longo trecho da comunidade, está 1.89 metro acima do normal. Com isso, existe risco de transbordamento nas próximas horas, principalmente na Rua Florianópolis.

A Defesa Civil está monitorando a situação.