Barra Mansa tem 71% de leitos de UTI disponíveis na rede pública com 29% de ocupação

Matéria publicada em 1 de julho de 2020, 20:02 horas

Taxa de ocupação em toda rede municipal segue estável em Barra Mansa, confira os dados

Barra Mansa- Há 11 pacientes positivos para Covid-19 internados em Barra Mansa. Na Santa Casa de Misericórdia três pacientes estão no CTI (Centro de Tratamento Intensivo), três em leitos clínicos e dois fazem o uso de respirador. No Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19, na região Leste, apenas três pacientes seguem internados em leitos clínicos.

O número total de casos positivos no município chega a 652 com 432 pacientes recuperados. O número de óbito não apresentou alteração continua em 36 casos confirmados e quatro óbitos sob investigação. Os dados foram atualizados na noite desta quarta-feira, dia 01.

Pacientes suspeitos internados

Há 25 pacientes com a suspeita da doença e seis estão internados, dois estão no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) da Santa Casa de Misericórdia, um em leito clínico e um paciente utiliza o respirador. Na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Centro, apenas um paciente segue internado em leito clínico. No Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19 tem apenas um paciente no CTI.

Taxa de ocupação estável em Barra Mansa

Na Santa Casa de Misericórdia dos 12 leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) ofertados, cinco estão ocupados e sete seguem disponíveis. Dos 44 leitos clínicos, apenas quatro estão ocupados e 40 vagos. Há três respiradores ocupados dos 22 ofertados e 19 disponíveis.

Na UPA Centro, os quatro leitos de UTI ofertados estão sem pacientes. Já os leitos clínicos dos dez ofertados, um está ocupado e nove vagos. Os respiradores da unidade não estão sendo utilizados por nenhum paciente.

No Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19 dos quatro leitos de UTI ofertados, apenas um está ocupado e três vagos. Dos 14 leitos clínicos oferecidos, três estão ocupados e 11 disponíveis. Todos os respiradores da unidade estão sem uso, no momento.

No Hospital da Mulher, não há ocupação de nenhum paciente por Covid-19.

Resumo dos leitos municipais

Dos 21 leitos de UTI ofertados em toda a rede, seis estão ocupados e 15 disponíveis, o que representa 29% de ocupação e 71% de disponibilidade.

Dos 69 leitos clínicos ofertados, oito estão ocupados e 61 vagos, o que representa 12% de ocupação e 88% de disponibilidade.

Dos 31 respiradores ofertados na rede, apenas três estão sendo utilizados e 28 à disposição, o que representa 10% de ocupação e 90% de disponibilidade à população de Barra Mansa.