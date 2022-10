Barra Mansa terá ponto facultativo nas repartições municipais pelo Dia do Servidor

Matéria publicada em 28 de outubro de 2022, 13:46 horas

Medida é válida para a próxima segunda e terça-feira, dias 31 de outubro e 1° de novembro

Barra Mansa – O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais na segunda-feira, 31, pelo Dia do Servidor Público. Através da Lei 2048/1986, na cidade a data é comemorada na última segunda-feira de outubro de cada ano; no calendário nacional é celebrada em 28/10.

Devido ao Dia de Finados, 2 de novembro, o ponto facultativo também vale para o dia 1° do próximo mês. Serviços essenciais funcionarão em esquema de plantão. As atividades retornam ao normal na quinta-feira, 03/11.

A UPA (Unidade de Pronto Atendimento), Central de Ambulância, Polícia Militar, Bombeiros, Guarda Municipal, e Delegacia funcionarão normalmente. Hospital da Mulher, Defesa Civil, Hemonúcleo e Conselho Tutelar funcionarão em esquema de plantão.

Já os setores operacionais e de manutenção do Saae-BM funcionarão normalmente. A parte administrativa terá esquema de plantão. A medida visa a manutenção de serviços como o abastecimento de água, o tratamento de esgoto e a coleta de lixo.

O cidadão que tiver problemas com o abastecimento e vazamentos, assim como outros serviços de urgência, pode entrar em contato com a autarquia através dos números 115 ou (24) 3512-4333. Esse atendimento também será mantido pelo WhatsApp (24) 99876-3526 e pelo serviço da ouvidoria no telefone (24) 3028-9944.